شراكة استراتيجية شاملة.. كيم وبوتين يتفقان على تقديم الدعم العسكري

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جدة - نرمين السيد - زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، جاء هذا القرار بموجب اتفاق وقعه زعيما البلدين، كيم جونج أون وفلاديمير بوتين.
وقالت الوكالة نقلا عن الاتفاق إن البلدين لن يوقعا أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الدولة الأخرى ولن تسمحا باستخدام أراضيهما من قبل أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الدولة الأخرى.
وأجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في بيونج يانج، أمس الأربعاء، قبل الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.
وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس النص الكامل للاتفاقية، والتي تضمنت أيضًا التعاون في مجال الطاقة النووية واستكشاف الفضاء والأمن الغذائي والطاقة.
وفي هذا السياق، قال الزعيم الكوري الشمالي إن زيارة بوتين خطوة مهمة باتجاه تطوير العلاقات الثنائية وحماية السلام والاستقرار في العالم.
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