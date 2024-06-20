البنتاجون: نحث حزب الله وإسرائيل على التهدئة

جدة - نرمين السيد - تبادل إطلاق الصواريخ والمسيرات على الحدود اللبنانية

قال البنتاجون، اليوم الخميس، إنه يحث حزب الله وإسرائيل على التهدئة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف البنتاجون، أنه ما زال هناك متسع لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات بين إسرائيل ولبنان. ولفت البنتاجون، إلى أنهم يتابعون الوضع عند الحدود بين إسرائيل ولبنان، متابعين: نشعر بالقلق حيال التوتر ونواصل الحث على حل دبلوماسي.

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