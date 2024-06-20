جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن هناك شهداء وإصابات في استهداف طائرات الاحتلال منزلا بشارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، قال في وقت سابق من اليوم إن إسرائيل لن تغادر قطاع غزة إلا بعد عودة جميع المحتجزين والقضاء على القدرات العسكرية لحماس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهداء وإصابات في استهداف طائرات الاحتلال منزلا بحي الزيتون جنوب شرق غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.