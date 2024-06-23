الأمن الروسي يغلق مخارج عاصمة داغستان لمنع فرار المسلحين

جدة - نرمين السيد - أغلق الأمن الروسي، اليوم الأحد، مخارج عاصمة داغستان لمنع فرار المسلحين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.





يذكر أن الأمن الروسي اعتقل رئيس بلدية منطقة سيرجوكالين في داغستان على خلفية مشاركة أبنائه في الهجوم.

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