مسؤولون إسرائيليون يناشدون واشنطن الحصول على أسلحة للتحرك في لبنان

جدة - نرمين السيد - قال إعلام إسرائيلي، إن المسؤولين الإسرائيليين ناشدوا واشنطن الحصول على أسلحة لضمان الجاهزية للتحرك في لبنان.





من ناحية أخرى، قال إعلام فلسطيني، إن هناك شهداء وإصابات بقصف طائرات الاحتلال مستوصف الدرج وسط مدينة غزة.

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