ارتفاع حصيلة الهجمات على داغستان الروسية إلى 19 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات على داغستان الروسية إلى 19 قتيلاً، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان الأمن الروسي قد أغلق مخارج عاصمة داغستان، أمس الأحد، لمنع فرار المسلحين، معلنًا 5 من منقذي الهجوم. كما اعتقل الأمن الروسي رئيس بلدية منطقة سيرجوكالين في داغستان، وذلك على خلفية مشاركة أبنائه في الهجوم.

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