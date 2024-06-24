القاهرة الإخبارية ترصد جولة الوزراء والسفراء لمركز الشحن الجوي بمطار بيروت

جدة - نرمين السيد - جولة السفراء بمطار بيروت

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الوزراء والسفراء في لبنان تفقدوا مركز الشحن الجوي بمطار رفيق الحريري في بيروت، وهو المركز المعني بتداول 80% من البضائع التي تصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت عبر الجو.





وأضاف سنجاب، خلال رسالة على الهواء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن المركز هو أكبر مركز في مطار رفيق الحريري الدولي ومعني بالتعامل مع جميع الطائرات التي تصل لبنان، بما في ذلك الطائرات الإيرانية التي ادعت صحيفة التليجراف أن هذه الطائرات تنقل أسلحة إلى حزب الله عبر المطار، مشيرا إلى أن هناك لقاء خاص مع مسؤول مركز الشحن الجوي أكد فيه أن الإجراءات تتم وفقا للإجراءات الدولية المتعارف عليها وجميعها مراقبة بالكاميرات. وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه شدد على أن جميع الإجراءات تخضع لرقابة وتفتيش دولي من الاتحاد الدولي للنقل وكل الجهات التي تتعامل مع الدولية اللبنانية، بما في ذلك هيئة النقل البريطانية التي كانت في زيارة لهذا المركز في يناير الماضي للاطلاع على سير العمليات وسير وصول البضائع وسير التعامل مع وسائل الشحن مع البضائع التي تصل إلى لبنان.

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