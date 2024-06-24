شؤون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 9360 معتقلا

جدة - نرمين السيد - اعتقال فلسطينيين

قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، لافتة إلى أن هناك أطفال وأسرى سابقون بين المعتقلين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 9360 معتقلاً منذ يوم 7 أكتوبر الماضي. وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عورتا في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلاً مصابًا بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية. واقتحمت المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

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