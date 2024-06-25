«القاهرة الإخبارية»: أنباء عن إطلاق نار في محج قلعة عاصمة داغستان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بأن مراسل القناة قال هناك أنباء عن إطلاق نار فى محج قلعة عاصمة داغستان والأمن يطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم.





وقرر الأمن الروسي غلق ساحة الجامعة وسط محج قلعة عاصمة داغستان.

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