مسيرة إسرائيلية تستهدف خط الكهرباء المغذي لنهر الليطاني جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - طائرة مسيرة إسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوب لبنان.





وبحسب القناة الإخبارية، استهدفت غارات جوية إسرائيلية بنى تحتية في بلدة الخيام وعددا من مناطق القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني. وبالتزامن مع العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل.

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