ليبرمان: نحن نخسر في حرب غزة والردع الإسرائيلي تراجع للصفر

جدة - نرمين السيد - أفيجدور ليبرمان

أفاد الإعلام الإسرائيلي، نقلا عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، قوله، إن إدارة وزير الدفاع فشلت في الحرب وجالانت يتحمل المسؤولية مباشرة بعد نتنياهو، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف ليبرمان، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "نحن نخسر الحرب والردع الإسرائيلي تراجع إلى الصفر". وتابع ليبرمان، بالقول إن "هناك إحباط كبير لدى الجنود والضباط المشاركين في العمليات برفح الفلسطينية لعدم وجود أي خطة واضحة للحرب"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على اتخاذ أي قرارات وعاجزة عن تحقيق النصر في الجنوب والشمال.

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