الأمم المتحدة: 557 ألف امرأة بغزة يواجهن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن 557 ألف امرأة بقطاع غزة يواجهن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن الوضع مقلق بالنسبة إلى الأمهات والنساء البالغات اللاتي يواجهن صعوبات في الحصول على الطعام بقطاع غزة. وتابعت أن الحرب الإسرائيلية على غزة تقيد وصول النساء إلى الخدمات وتعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر.

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