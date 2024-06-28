العالم اليوم - فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 02:22 صباحاً - رشح قادة الاتحاد الأوروبي الألمانية المنتمية ليمين الوسط أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

واختاروا الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا ليصبح الرئيس المقبل لقمم الاتحاد الأوروبي. كما اختاروا الإستونية كايا كالاس لتكون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد لتحل محل الإسباني المنتهية ولايته جوزيب بوريل.

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