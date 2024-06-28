العالم اليوم - مباشر.. المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب

انتم الان تتابعون خبر مباشر.. المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 05:34 صباحاً - بدأت قبل قليل المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه الرئيس السابق دونالد ترامب في أتلانتا، جورجيا، حيث انخرط الرجلان في شن هجوم مبكر على بعضهما البعض تضمن بعض الإهانات.

وتوجّه الرجلان للوقوف خلف منبرَيهما من دون أن يتصافحا. وتُجرى هذه المناظرة في أتلانتا بجورجيا، وهي واحدة من الولايات التي يُرجّح أن يكون لها تأثير في الانتخابات.

بايدن أجاب على السؤال الأول من المذيع جيك تابر

هنا ننشر تطورات المناظرة وفق الأحدث:

بايدن وترامب يتعاركان في "الحرب العالمية الثالثة"

ترامب: "بايدن سيقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة. بوتين وكيم جونغ أون لا يخشونه."

بايدن: "إذا كنت تريد حربًا عالمية ثالثة، فقط قل لبوتين 'افعل ما يحلو لك مع الناتو"، في إشارة إلى تصريح سابق لترامب.

ترامب يتهرب من سؤال عن الإدمان

حاول جيك تابر مرتين أن يحصل على إجابة من ترامب حول كيفية مساعدته للأمريكيين الذين يعانون من الإدمان. لكن ترامب تهرب من السؤال مرة أخرى، وانتهى به الأمر بالحديث عن إيفان غيرشكوفيتش، مراسل وول ستريت جورنال المحتجز في روسيا بتهم التجسس.

ترامب يتجاهل إلى حد كبير سؤالًا حول تغير المناخ

تجاهل ترامب إلى حد كبير سؤالًا حول تغير المناخ ليهاجم الرئيس بايدن بشأن الاقتصاد والهجرة.

قال بايدن: "لم يفعل ترامب شيئًا على الإطلاق من أجل البيئة."

بايدن يتعثر في سؤال عن الناخبين السود

عند تلقيه سؤالًا حول خيبة أمل الناخبين السود من إدارته، تعثر الرئيس بايدن في الإجابة وأشار إلى قائمة طويلة من السياسات مثل تكاليف رعاية الأطفال.

أستراحة

بحسب CNN عن القسم الأول للمناظرة: تحدث دونالد ترامب لمدة 23 دقيقة و6 ثواني، بينما تحدث جو بايدن لمدة 18 دقيقة و26 ثانية.

بايدن يخرج بطاقة ستورمي دانييل

بايدن يوجه أقوى هجوم على ترامب: لقد أقمت علاقة جنسية مع ممثلة إباحية بينما كانت زوجتك حاملا

وترامب يرد: لم أقم بأي علاقة



ترامب يرد على سؤال حول إداناته الجنائية ويهاجم نجل بايدن

عند سؤاله عن إداناته الجنائية، لم يرد ترامب مباشرة بل أشار إلى الإدانات الجنائية لهانتر بايدن، مستهدفًا المشاكل القانونية لابن الرئيس. وقال ترامب عن بايدن: "يمكن أن يكون مجرمًا مدانًا بمجرد خروجه من المنصب. هذا الرجل مجرم."

بايدن: "أنا الآن أنظر إلى شخص مدان"

قال الرئيس جو بايدن خلال المناظرة، مخاطبًا دونالد ترامب: "أنا الآن أنظر إلى شخص مدان"، مشيرًا إلى التهم والإدانات التي يواجهها ترامب.

أوكرانيا

قال ترامب إنه يمكنه إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل توليه المنصب، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

حذر بايدن من أن بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا وسأل: "ماذا تعتقد سيحدث لتلك الدول الأعضاء في الناتو؟"

لم يستثمر بايدن هذا الجزء من المناظرة حيث يمكنه أن يوجه ضربة قوية لترامب بسبب علاقته المبالغة مع بوتين، لكنه حاول فقط الدفاع عن سجله في توحيد الحلفاء الغربيين، رغم استمرار الحرب.

بايدن يدافع بحماس عن سجل إدارته بشأن المحاربين القدامى

دافع بايدن بحماس عن سجل إدارته فيما يتعلق بالمحاربين القدامى، قائلاً إنهم يفعلون "أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا" من أجل المحاربين القدامى.

"أنت المغفل .. أنت الخاسر"

قال بايدن موجهًا حديثه لترامب: "أنت المغفل. أنت الخاسر." وهو اقتباس يعكس نوع اللغة المحملة بالإهانات التي تنتقد حملة بايدن ترامب لاستخدامها.

وأضاف بايدن: "توفي عدد أكبر من الأشخاص في عهده - رغم أننا قد أصلحنا الوضع إلى حد كبير - توفي عدد أكبر من الأشخاص في عهده مقارنةً بعهدنا، وكنا في وسط الأزمة."

ترامب يهاجم بايدن بشأن سياسات الحدود

أثناء المناظرة، شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجومًا على الرئيس جو بايدن بخصوص سياسات الحدود. أشار ترامب إلى أن إدارة بايدن شهدت أكثر من 7.9 مليون مواجهة على الحدود الأمريكية-المكسيكية، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي حدث في عهد ترامب.

وأشار ترامب إلى أن المهاجرين فروا من منازلهم لأسباب متعددة، بما في ذلك تأثير الجائحة على اقتصادات أمريكا الوسطى والكوارث الطبيعية. وقال أيضًا إنه أجرى مقابلات مع مهاجرين أكدوا أنهم شجعوا على القدوم بسبب توقعهم لإدارة أكثر ترحيبًا.

الإجهاض

خلال المناظرة، ادعى ترامب أن الديمقراطيين "يدعمون الإجهاض حتى وفيما بعد الشهر التاسع"، وزعم أن بعض الولايات الديمقراطية تتبنى هذا الموقف.

التضخم

واجه الرئيس جو بايدن السؤال الأول من المذيع جيك تابر، الذي سأله عن رسالته للأمريكيين الذين يشعرون بأنهم في وضع مالي أسوأ تحت إدارته مقارنة بما كانوا عليه في عهد ترامب.

أجاب بايدن بأنه تسلم اقتصادًا في "انهيار حر." وأشاد بسجله في خلق فرص العمل وخفض أسعار الأدوية الموصوفة وتكاليف الأسر الأخرى.

من جانبه، ادعى ترامب أنه كان لديه "أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا" وأن التضخم "يقتلنا بشكل مطلق."

هفوات مبكرة لبايدن

بايدن ارتكب بعض الهفوات في البداية، حيث أخطأ في عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خلال فترة رئاسته وقال بشكل غير متناسق إنه "أخيرًا تغلب على برنامج ميديكير."

وتُعقد المناظرة في استوديوهات شبكة CNN بدون حضور جمهور، وتُدار من قبل المذيعين جيك تابر ودانا باش.

وتهدف هذه المناظرة إلى مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تؤثر على البلاد، بما في ذلك الاقتصاد، والسياسة الخارجية، وحقوق الإجهاض، والأمن الداخلي.

يدخل بايدن المناظرة في محاولة لإظهار قدرته على القيادة ومواجهة الانتقادات المتعلقة بعمره وأدائه العقلي، بينما يسعى ترامب لاستعادة ثقة الناخبين وتسليط الضوء على سياساته الخاصة بالهجرة والجريمة والتضخم.

تأتي هذه المناظرة في وقت حساس قبل الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2024، حيث يسعى كلا المرشحين إلى كسب دعم الناخبين المترددين وتعزيز مواقفهم أمام الجمهور الأمريكي.