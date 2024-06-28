بايدن لـ ترامب: ابني ليس غبيًا.. أنت الشخص الغبي (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، المرشح والرئيس السابق دونالد ترامب، بالكذب بشأن تصريحاته حول الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة.





وأضاف بايدن، خلال أول مناظرة تجمعه بـ ترامب، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، هناك مليون شخص الآن يحظون بتغطية اجتماعية، وأيضًا لدينا اهتمام بقدامى الحرب. وردًا على اتهام ابنه بالغباء، قال بايدن لـ ترامب: "ابني ليس غبيًا.. أنت الشخص الغبي".

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