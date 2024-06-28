بايدن: تفكير ترامب بشأن حرب أوكرانيا كأنه يريد خروج أمريكا من حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - بايدن خلال المناظرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن شبكة CNN الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن تفكير منافسه في الانتخابات الأمريكية 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الحرب الأوكرانية، كأنه يرغب في خروج الولايات المتحدة من حلف الناتو.





جاء ذلك، خلال المناظرة التي تدور الآن بين بايدن، والمرشح الرئاسي المنافس له دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة. ولفت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن كل المحاكمات أظهرت أن ترامب كان مسؤولا بطريقة مباشرة عن أحداث الكابيتول في 6 يناير لذلك هو يعد بتخفيف الأحكام عن المتورطين. وأشار بايدن إلى أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة كان سيئا قبل أن يتولى الرئاسة.

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