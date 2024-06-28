ترامب: لم أكن يوما على علاقة بممثلة إباحية.. وسأتخذ إجراء ضد هذا الاتهام

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

قال رئيس الولايات المتحدة السابق والمرشح الحالي للانتخابات، دونالد ترامب، إنه لم يكن يوما على علاقة بممثلة أفلام إباحية.





وخلال أول مناظرة جمعته بالرئيس الحالي جو بايدن والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية عن شبكة "CNN"، أكد ترامب أنه سيستأنف ضد هذه القضية التي أدين فيها. وكات بايدن تناول خلال المناظرة موضوع العلاقة المزعومة لـ ترامب مع ستورمي دانيلز، متهمًا إياه بإقامة علاقة مع نجمة أفلام إباحية بينما كانت زوجته حامل، واصفًأ إياه بأنه "يملك أخلاق قطط الشوارع".

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