الدفاع المدني الفلسطيني: سجلنا 74 شهيدا من طواقمنا جراء حرب إسرائيل على غزة

جدة - نرمين السيد - قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن هناك عمليات قصف وتوغل إسرائيلي بمنطقة الشجاعية في مدينة غزة، لافتًا إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين نزحوا من منطقة الشجاعية إلى مناطق متفرقة بقطاع غزة.





وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الدفاع المدني لم يستطع الوصول إلى منطقة الشجاعية لانتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقم الدفاع المدني بشكل مباشر في المنطقة الوسطى بقطاع غزة. وتابع: "سجلنا 74 شهيدا من طواقم الدفاع المدني جراء الحرب الإسرائيلية على غزة"، مناشدًا دول العالم بالتحرك الفوري لتوفير الحصانة للطواقم الميدانية في قطاع غزة، وضرورة توفير وتسخير الإمكانات اللازمة لطواقم الدفاع المدني حتى تتمكن من تقديم الخدمة اللازمة للشهداء والمصابين في غزة. وحذر متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، من أن هناك خلل كبير يصيب المنظومة الطبية في غزة سيخلف تداعيات سلبية على قدراتنا في انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل المهدمة.

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