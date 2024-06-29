الرئاسة الفلسطينية: مساعي الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولتنا ستفشل

جدة - نرمين السيد - محمود عباس الرئيس الفلسطيني

شددت الرئاسة الفلسطينية، على أن "مساعي حكومة الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكدت الرئاسة الفلسطينية: مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تعتبر جزءا من الحرب الشاملة ضد شعبنا.

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