إعلام الاحتلال: المرحلة «ج» تمنع حرب لبنان وتمهد لصفقة تبادل المحتجزين

جدة - نرمين السيد - كشف إعلام الاحتلال الإسرائيلي: تقديرات في إسرائيل بأن الانتقال للمرحلة "ج" بغزة قد يمنع حربا في الشمال ويمهد الطريق أمام صفقة تبادل للمحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأعلن حزب الله عن استهداف دبابة ‏ميركافا وآلية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ‏الموجهة مما أدى إلى تدميرهما.

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