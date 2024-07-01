نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولونيل أمريكي متقاعد: بوتين أكثر زعماء العالم حكمة وواقعية وعقلانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أحد أكثر زعماء العالم حكمة وهدوء وواقعية وعقلانية اليوم.

جاء ذلك خلال حديث ويلكرسون مع القاضي أندرو نابوليتانو على قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب"، حيث تابع: لا أعرف كيف يمكنه التحلي بالصبر، ولا كيف يمنع نفسه من الرد بذات الوقاحة التي يستخدمها الغرب، وأحيانا أتمنى لو يكون أكثر قسوة. لكنني لا أعتقد أنه يريد حربا أوسع نطاقا ناهيك عن حرب مع (الناتو) لأنه يعلم، كما كان ينبغي لنا أيضا أن نعلم، ولكن يبدو أننا لا نعلم، أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية".

وأشار ويلكرسون إلى أن بوتين، عكس القادة الغربيين لا يريد تصعيد الصراع الأوكراني إلى حرب نووية وصراع مفتوح مع "الناتو"، لذلك فمن غير المرجح أن يتخذ بوتين أي إجراء تصعيدي لأنه، على عكس الولايات المتحدة، وفقا له، ينوي احتواء الصراع الأوكراني وعدم السماح له بالخروج عن نطاق السيطرة.

وكانت موسكو قد أكدت مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، ستظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، حيث يتعين على الغرب أن يتخلى عن مساره نحو عسكرة أوروبا.