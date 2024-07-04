العالم اليوم - نجاح "المعارضة" بفرنسا.. روسيا ترصد إشارة تحرر

انتم الان تتابعون خبر نجاح "المعارضة" بفرنسا.. روسيا ترصد إشارة تحرر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 09:24 صباحاً - اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن "النجاح الذي لا يمكن إنكاره الذي حققته المعارضة" في فرنسا خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة وقبل ذلك بقليل خلال الانتخابات الأوروبية يأتي ردا على "إملاءات" واشنطن وبروكسل.

وقال نائب مدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الروسية أندريه ناستاسين خلال مؤتمر صحافي إن "الجولة الأولى (من الانتخابات التشريعية) وكذلك الانتخابات الأوروبية في يونيو، لا يمكن اعتبارها سوى تصويت بعدم الثقة من جانب الفرنسيين في ما يتعلق بالسلطات الحالية، بما في ذلك بالسياسة الخارجية لباريس".

وأضاف أن "النجاح الذي لا يمكن إنكاره الذي حقّقته المعارضة لا يشهد فقط على استقطاب المجتمع وتصاعد الاحتجاج، بل يشهد أيضا على حقيقة أن المطالبة بعدالة اجتماعية وسياسة خارجية سيادية تلبّي المصالح الوطنية والتحرر من إملاءات واشنطن وبروكسل آخذة في التزايد في البلاد".

ولم يوضح المتحدث أي معارضة يقصد بالتحديد، مشددا على أن بلاده "لا تتدخل أبدا" في أيّ انتخابات خارج أراضيها.

وأوضح "بالطبع، هذا لا يعني أن نبقى على الهامش. نحن بعيدون كل البعد عن عدم المبالاة بما يحدث في بلد كان، حتى وقت مضى، يعتبر بحقّ أحد أكبر البلدان في العالم"، في إشارة إلى فرنسا.

وتابع ناستاسين "اليوم، حوّلت (فرنسا) نفسها إلى أحد المروّجين لحرب مدمرة للغرب الجماعي ضد روسيا"، في إشارة إلى دعم باريس لأوكرانيا.

وردّ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على هذه التصريحات الروسية قائلا، إن ما أتى على لسان المتحدث الروسي هو "ما تفضّله موسكو للانتخابات الفرنسية".

وتابع سيجورنيه قائلا: "لكن هنا، ليس الكرملين هو الذي يقرر، بل الشعب الفرنسي".

وتصدّر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في فرنسا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المتّهم بالتقرب من موسكو.