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بلينكن يشيد بدور شكري بتعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، حيث قام بتقديم الشكر له على قيادته المستمرة وصداقته الوثيقة على مدار سنوات عديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، إن بلينكن شكر شكري على دوره في تعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز العلاقات المرنة بين الشعبين الأمريكي والمصري.  

وأكد: كان الوزير شكري رائدًا في الجهود المتعددة الأطراف لتهدئة الصراع والضغط من أجل إيجاد حلول مستدامة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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