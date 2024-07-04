العالم اليوم - رسميا.. تن هاغ يحسم جدل مستقبله مع مانشستر يونايتد

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. تن هاغ يحسم جدل مستقبله مع مانشستر يونايتد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 02:26 مساءً - مدّد المدرب الهولندي إريك تن هاغ عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2026، بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي الخميس.

وفي ظل التكهنات حول مستقبل تن هاغ الذي أخفق بقيادة يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيستمر الهولندي في ملعب أولد ترافورد بعد أن قاد "الشياطين الحمر" إلى لقب الكأس المحلية.

وعانى تن هاغ من انتقادات كثيرة في موسمه ىالثاني في مانشستر يونايتد، وذلك بسبب تدهور نتائج الفريق خلال الموسم، والخروج بشكل مذل من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز الهولندي بألقاب متتالية في أول عامين له في أولد ترافورد، لكنه واجه حالة من عدم اليقين بشأن منصبه بعد أن قاد الفريق إلى أسوأ نهاية له في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) منذ 34 عاما الموسم الماضي.

وبعد مراجعة الأداء، قرر مان يونايتد الاستمرار مع تين هاغ ووافق الآن على عقد جديد، وهو تمديد لمدة عام واحد على عقده السابق، والذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

انضم تين هاغ إلى مان يونايتد قادما من أياكس عام 2022 وفاز بكأس رابطة الدوري الإنجليزي في عامه الأول في إنجلترا.

وأتبع ذلك الموسم الماضي بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.