جدة - نرمين السيد - الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن موجة من الهجمات في جنوب لبنان ردا على الهجوم واسع النطاق الذي شنه حزب الله.





وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد قلبل قليل، بإطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق عسكرية تابعة لإسرائيل. وأعلن الإعلام الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة آخرين جراء قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة من الجنوب اللبناني. وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات حيفا وصفد بالمروحيات العسكرية إثر القصف الصاروخي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال: نشن موجة من الهجمات في جنوب لبنان ردا على حزب الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.