بوتين: مستمرون في تعزيز العلاقات مع طهران بغض النظر عن نتيجة الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية الإيرانية ستستمر في التعزيز بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية.





ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية- عن بوتين - قوله خلال اجتماعه مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في أستانا: "ليس لدي أدنى شك في أن علاقاتنا مستمرة في التقدم بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيران"، مشيرا إلى تطابق مواقف "موسكو وطهران" تجاه القضايا الدولية الرئيسية. وأشار بوتين إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين روسيا وإيران ستسهم أيضا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

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