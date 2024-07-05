نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: واثق من قدرتي على هزيمة ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه لا يزال قادرًا على هزيمة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.

ويكابد بايدن من أجل تجاوز عقبة أدائه المتواضع في المناظرة التي جمعته مع ترامب.

وردًا على سؤال بينما كان يستقل طائرة الرئاسة في رحلة لحشد دعم الناخبين المناصرين للحزب الديمقراطي بولاية ويسكونسن حول ما إذا كان يستطيع التغلب على منافسه، قال بايدن "نعم".

وتتصاعد داخل الديمقراطيين الأصوات التي تطالب بايدن أن يثبت أن لديه الطاقة لدحر ترامب، والقدرة على القيادة في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.

ورغم حصوله على دعم حكام ولايات ديمقراطيين خلال اجتماع طارئ الأربعاء، دعاه ثلاثة من أعضاء الكونجرس المنتمين لحزبه على الأقل للتنحي، ومثلهم مجالس تحرير العديد من الصحف الكبرى وعدد من المعلقين السياسيين.

وقال الرئيس إنه "لن ينسحب" وبأنه "باق في هذا السباق حتى النهاية".

لكن استطلاعات رأي أعقبت المناظرة أظهرت اتساع فارق شعبيته خلف ترامب.