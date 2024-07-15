بدء الانتخابات البرلمانية في سوريا
توجه السوريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
ونقلاً عن الوكالة العربية السورية فإن عدد المترشحين قد بلغ 1516، يتنافسون على 250 مقعداً في المجلس، كما بلغ عدد مراكز الاقتراع 8151 في جميع المحافظات السورية.
وتجري عملية الانتخاب لمجلس الشعب بإشراف من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بدءًا من الترشيح وحتى إعلان النتائج.
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