بايدن: ترامب «كذاب».. وتنمر من قبل على باراك أوباما

وخلال كلمته بالمؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للنهوض بالملونين، هاجم بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب متهمًا إياه بأنه انتقد الأمريكيين السود بمن فيهم الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ووفقًا صحيفة "نيويورك بوست"، قال بايدن: "كانت رئاسة دونالد ترامب بمثابة الجحيم بالنسبة لأمريكا السوداء".
وقال بايدن في نقطة أخرى، وهو يروي كيف استجاب الحرس الوطني للاحتجاجات وأعمال الشغب في عام 2020 بعد مقتل جورج فلويد: "ما الذي حدث لهذا الرجل؟".
وأضاف: "أيضًا إن ترامب "يكذب بشدة" بشأن سجلات البطالة بين السود في بلاده.
وتطرق الرئيس الأمريكي للحديث عن عمال العنف في بلاده قائلًا إن الأطفال في الولايات المتحدة يعانون من العنف المسلح أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.
ووصف بايدن محاولة اغتيال دونالد ترامب بأنها دليل على ضرورة حظر الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة.
وتابع: "لقد تم استخدامها في إطلاق النار على دونالد ترامب، تمامًا كما تُستخدم الأسلحة الهجومية لقتل العديد من الآخرين، بما في ذلك الأطفال. لقد حان الوقت لحظرها. لقد فعلت ذلك مرة واحدة وسأفعل ذلك مرة أخرى".
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