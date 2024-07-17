العالم اليوم - للشهر الثاني على التوالي.. التضخم يستقر في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر للشهر الثاني على التوالي.. التضخم يستقر في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:25 صباحاً - استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند المستويات المستهدفة للشهر الثاني على التوالي، بخلاف التوقعات.

وأظهرت البيانات الرسمية، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد استقر في بريطانيا عند 2 بالمئة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، بخلاف التوقعات بأن يتباطأ إلى 1.9 بالمئة.

وعلى أساس شهري، فقد تباطأ التضخم في المملكة المتحدة، بما يتماشى مع التوقعات، إلى 0.1 بالمئة في يونيو، مقابل 0.3 بالمئة في مايو الماضي.

كما استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، عند 3.5 بالمئة، بخلاف توقعات أن يتباطأ إلى 3.4 بالمئة.

وفي مايو الماضي، عاد التضخم في بريطانيا إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والحرب الروسيةالأوكرانية.

وكان انخفاض التضخم موضع ترحيب من قبل كل من رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ريشي سوناك، وبنك إنجلترا المركزي.

وبنهاية يونيو الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، على الرغم من عودة التضخم في البلاد إلى المستويات المستهدفة.