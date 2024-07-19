الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» يكشف عن انقطاع كبير في خدماته

جدة - نرمين السيد - أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بيانًا، كشف فيه عن انقطاع كبير تأثرت به العديد من منصات الاتحاد، بمشاكل تكنولوجيا المعلومات التي تنتشر على مستوى العالم.





وقال الاتحاد إنه لسوء الحظ، يؤثر هذا العطل على قطاع من المستفيدين من خدمات الإياتا المختلفة، مشيرًا إلى تمنياته بأن يتم حل تلك المشكلات في وقت عاجل. في سياق متصل، قال مصدر حكومي مطلع، إن منظومة الأمن السيبراني المصرية تتفاعل بكفاءة مع الهجمات السيبرانية الحالية في العالم وتبقى في حالة تأهب على مدار الساعة. جاء ذلك وفق نبأ عاجل ذكرته قناة "إكسترا نيوز". وقالت تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الأعطال الفنية التي ضربت المطارات والبنوك والبورصات في العديد من الدول تعود إلى تحديث لبرنامج أمني، ما تسبب في مشكلة مع نظام التشغيل "وندوز" التابع لمايكروسوفت.

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