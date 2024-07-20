العالم اليوم - الاتحاد المصري يعلق على واقعة "المباراة الوهمية"

انتم الان تتابعون خبر الاتحاد المصري يعلق على واقعة "المباراة الوهمية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يوليو 2024 04:25 مساءً - دخل الاتحاد المصري لكرة القدم على خط "المباراة الوهمية" بين نادي كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف في مصر، وأكد أنه سيقوم بالتعاون مع نظيره الكويتي لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الاتحاد المصري في بيان، أنه تابع "عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي و نادي تليفونات بني سويف في إطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة".

وأضاف أنه "في ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الأمر يوضح الاتحاد المصري أنه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي و الاتحاد المصري لكره القدم إلا ان الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وشدد البيان على ضرورة تنسيق كافة الاتحادات و الأندية الخارجيه المسبق مع الإتحاد المصري لكره القدم عند إقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل مصر.

وقال أن التنسيق المسبق سيسمح بتقديم "كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم".

ماذا حدث؟

بدأت القصة عندما أعلن نادي كاظمة الكويتي، الخميس، خوضه مباراة ودية خلال معسكره التدريبي في مصر استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أنه فاز خلالها على تليفونات بني سويف 7-1.

لكن المفاجأة أن نادي تليفونات بني سويف نفى عبر صفحته على موقع "فيسبوك" خوض أي مباريات ودية، مؤكدا عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن إقامة لقاء للفريق مع نظيره الكويتي.

وحذر النادي المصري من التعامل مع وكيل لاعبين يدعى "سيد رياض"، مؤكدا أنه انتحل صفة ممثل النادي ونظم مباراة ودية مع كاظمة الكويتي، ونشر النادي صورة لهذا الشخص التقطت خلال إقامة المباراة.

وبعد حالة الجدل التي أثارتها الواقعة، أكد النادي الكويتي في بيان أن ما جرى تتحمل مسؤوليته الشركة المنظمة، التي طالبها بالاعتذار الرسمي للناديين.

وقد اعتذرت شركة "ستارميكر فوتبول" المنظمة للمباراة عن الواقعة، مؤكدة تعرضها للخداع من شخص ادعى أنه ممثل نادي تليفونات بني سويف.