العالم اليوم - أولمبياد باريس.. لاعبان إسبانيان يسخران من حكيمي

انتم الان تتابعون خبر أولمبياد باريس.. لاعبان إسبانيان يسخران من حكيمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:21 مساءً - بعد فوز منتخب إسبانيا على نظيره المغربي بنصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، الإثنين، يبدو أن المباراة امتدت إلى مناكفات خارج الملعب بين لاعبي البلدين الجارين.

فقد حجز المنتخب الإسباني الأولمبي مكانا له في مباراة الميدالية الذهبية، بعد تفوقه بصعوبة بالغة على نظيره المغربي 2-1.

وفي أعقاب المباراة، سخر لاعبان إسبانيان من قائد منتخب المغرب نجم باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي.

ومن المعروف أن حكيمي يحتفل بأهدافه من خلال أداء "رقصة البطريق"، وقد فعل ذلك بعد أن سجل في مرمى "لاروخا" خلال ركلات الترجيح في مونديال قطر 2022.

وبعد نهاية مباراة الإثنين، كتب جناح فالنسيا دييغو لوبيز رمزا تعبيريا للبطريق، في منشور على حسابه بمنصة "إكس".

كما نشر مهاجم أتلتيكو مدريد سامو أوموروديون أيضا عددا من الرموز التعبيرية للبطريق، إلى جانب وجوه ضاحكة.

لكن أوموروديون حذف تغريدته في وقت لاحق، إلا أن حسابه على "إنستغرام" امتلأ برموز تعبيرية عنصرية من متابعيه.

في المقابل، لم يتلق لوبيز نفس رد الفعل بسبب تغريدته، بينما لم يصدر أي تعليق عن حكيمي بعد نهاية المواجهة.