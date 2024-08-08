العالم اليوم - ارتفاع إيرادات رأس الخيمة العقارية 19% في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع إيرادات رأس الخيمة العقارية 19% في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، والتي شهدت تسجيل إيرادات بلغت 610 ملايين درهم، بزيادة قدرها 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا النمو نتيجة الطلب المتزايد على محفظة الشركة المتنوعة من المشروعات السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة، خاصة مشاريع ميناء العرب الرائدة.

كما حققت الشركة أرباحا قبل الضريبة بلغت 98 مليون درهم، بزيادة قدرها 11 بالمئة، ما يعكس استثمارات الشركة المستمرة في خطط التطوير لتلبية متطلبات السوق المتزايدة.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام، يعكس التزام فريق الشركة ومرونة نموذج أعمالها في مواجهة التحديات، ومدعوما كذلك بمعدلات نمو قطاع العقارات في رأس الخيمة والإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وأضاف أن زيادة حصة حكومة رأس الخيمة في الشركة إلى 34 بالمئة، تعكس ثقتها الراسخة في القدرة على قيادة القطاع وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن الاهتمام العالمي المتزايد بمشاريع الشركة، إلى جانب الأداء المتميز لأصولها الفندقية، ساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في السوق، مؤكدا ثقته بأن الشركة ستحقق نموا مستداما في الإيرادات مع المشروعات الجديدة الواعدة وجاهزيتها لاستغلال الفرص المستقبلية.

وأكد أن الدعم المتزايد من حكومة رأس الخيمة ونهج الشركة الاستباقي في التطوير عناصر أساسية تدفع هذا النمو المستمر، وتبقي نظرة الشركة المستقبلية إيجابية.