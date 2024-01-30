انت الأن تتابع خبر مواجهات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة والقدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمرّ المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيليّ، التي أصبحت تقتحم مدن الضفّة نهارًا وليلًا، ويتخللها حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي رام الله، "ألقى شبان زجاجات حارقة تجاه مركبة للمستوطنين جنوب منطقة عيون الحرامية، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب بسلام، فيما رشق شبان آخرين مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة بيتين شمال رام الله".

واعتقلت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء، فلسطينيًا من بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت خلال تواجده في أرضه الواقعة في منطقة الرأس شمال البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية مادما، جنوب نابلس خلال اقتحامها القرية، وذلك عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وفي القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت حي عين اللوزة في البلدة، وهدمت وجرفت منشأة تجارية لإصلاح المركبات، تعود لعائلة عايد، بحجة البناء دون ترخيص.