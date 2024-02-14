انت الأن تتابع خبر الاحتلال يجبر النازحين بمجمع ناصر الطبي على الخروج منه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أجبر النازحين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس على الخروج منه، فيما أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها بشأن تطور الأوضاع في المستشفى.



وحسب موقع "القسطل الإخباري" الفلسطيني فإنه "بعد أسابيع من محاصرتهم واستهدافهم بالقناصة أجبرت القوات الإسرائيلية الأهالي والنازحين في مجمع ناصر الطبي بخانيونس على الخروج منه.



وقالت منظمة أطباء بلا حدود في غزة: "قلقون للغاية بشأن الوضع الذي يتطور في مستشفى ناصر في خان يونس"، داعية القوات الإسرائيلية إلى "ضمان سلامة جميع الطاقم الطبي والمرضى والنازحين، بعد أن أمرت جميع النازحين الذين يحتمون داخل مستشفى ناصر، وهو الأكبر في جنوب غزة، بإخلائه".



ولفتت إلى أنه "تم إخبار الطاقم الطبي والمرضى أنهم يمكن أن يبقوا في المستشفى مع بقاء مرافق واحد فقط لكل مريض كحد أقصى"، مؤكدة أن "الناس خائفون من مغادرة المستشفى لأنهم يسمعون عن تعرض الناس لإطلاق النار".



وشددت على أنه "يجب منح أولئك الذين يرغبون في المغادرة ممرا آمنا للخروج".