انت الأن تتابع خبر وزير خارجية أمريكي أسبق يرقص على حدود غزة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، وهو يرقص مع جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة، في لقطة أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر بومبيو في الفيديو وهو يشارك مع عدد من الجنود في رقصة احتفالية، وقام أحدهم بمنح الوزير الأسبق راية لواء غولاني، وقام بارتدائها على الفور، ومواصلة الرقص مع الجنود.



وكتب أحد الأشخاص: "وزير الخارجية الأمريكي السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو يرقص مع جنود إسرائيليين بالقرب من حدود غزة… يلعبون ويحتفلون بعد مقتل 13 ألف طفل".



وقال آخر: "وزير الخارجية ومدير وكالة المخابرات الأميركية السابق مايك بومبيو قدم عرضا مثيرا للاشمئزاز. بينما تقوم إسرائيل بالمرحلة الأخيرة من تطهيرها العرقي، يمكن رؤية مايك بومبيو هنا وهو يرقص ويحتفل بما يعد بلا شك وقتا مأساويا ومفجعا لأي شخص عاقل".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤول الأمريكي السابق زار جنود الكتيبة 73، التابعة لسلاح المدرعات الإسرائيلي، حيث تم استقباله بالغناء والرقص.



والتقى بومبيو بجنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين لتكريمهم، وقال: "ما حدث في 7 أكتوبر كان صادما للغاية وساديا للغاية لدرجة أن الجميع يشعرون بالصدمة باستمرار، في كل مكان. ومع ذلك، فإن قدرتهم على الصمود ملهمة حقا. كل إسرائيلي يواصل التضحية ويقدم الكثير للدفاع عن أمته".