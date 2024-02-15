انت الأن تتابع خبر الرئيس الفلسطيني يتحدث عن طوفان الأقصى وتعيين نائب له وإدارة غزة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، في مقابلةٍ خاصّة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنّ هجوم السابع من أكتوبر كان مفاجئًا للجميع، وإنّ تعيين نائب له يخضع لضرورة تغيير القانون الأساسيّ الفلسطينيّ.

وردًا على سؤال: هل فوجئتم بعملية طوفان الأقصى أو بحجم ما حققته في اليوم الأول؟، قال عباس: "الهجوم كان مفاجئاً للجميع، ولم يكن أحد يتوقع ذلك، ونحن منذ الانقلاب في عام 2007 ليست لنا علاقة بحماس. رغم كل المبادرات التي قدمها الأشقاء والأصدقاء في العالم لإنهاء الانقسام، فإن قيادة حماس تتهرب منها تحت حجج واهية، وآخرها ما حصل خلال لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين بمصر في يوليو (تموز) الماضي، حين تمت مناقشة ملف المصالحة والانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، واتفق على تشكيل لجنة لمتابعة القضايا، وحتى الآن لم ترد حماس على الدعوة لحضور الاجتماعات، وهذا ما فعلته دومًا".

وعن إجراءات الاحتلال في الضفة الغربيّة والقدس قال: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ قيامها بشن عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحاول إشعال الضفة الغربية والقدس الشرقية عبر سياساتها في القتل والاعتقال والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتوفير الحماية للمستوطنين الإرهابيين ليمارسوا جرائمهم البشعة ضد أبناء شعبنا، ونحن قمنا بالتواصل مع جميع دول العالم، وخاصة الإدارة الأميركية، وأبلغناهم بأن استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية سيؤدي إلى اشتعال الأوضاع بشكل لن يقدر أحد على السيطرة عليه أو توقع نتائجه".

وتابع: "لكن ليس هناك ضغط حقيقي وجاد يلزم إسرائيل بوقف هذه الجرائم، ونحن، على الرغم من ذلك، نواصل مساعينا للمحافظة على الهدوء ومنع التصعيد وذلك من أجل حماية شعبنا وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال الأوضاع والقيام بإشعال الأوضاع وصولاً لاندلاع انتفاضة جديدة، لأن هدفهم هو منع الوصول لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الثمن السياسي الذي تحاول إسرائيل التهرب من دفعه عبر اللجوء للتصعيد وتوتير المنطقة".

هل فكرتم بموضوع تعيين نائب لكم؟ وهل ؟



وحول موضوع تعيين نائب له، قال: "هذا الموضوع يخضع للقانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يمكن تعديله إلا من خلال عقد المجلس الوطني الفلسطيني، أو في حال إجراء انتخابات عامة وانتخاب مجلس تشريعي جديد يقر تعديل هذه المادة"، علمًا أنّ آخر انتخابات عامّة أجريت في فلسطين عام 2006.



وإجابة على سؤال حول الحاجة إلى شركاء أمنيين من العرب أو غيرهم لإدارة غزة، قال الرئيس الفلسطينيّ: "نحن على تشاور وتنسيق مستمرين مع الأشقاء العرب في القضايا كافة. أما في الملف الأمني، فعندما تعود السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وتصبح العنوان السياسي هناك، فسوف ننظر بإيجابية للتعاون مع جميع الأطراف التي لديها الاستعداد للمساهمة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة".