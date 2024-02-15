انت الأن تتابع خبر واشنطن: مطالبة لبايدن برفع السرية عن خطر جدي على الأمن القومي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذّر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الجمهوري مايك تيرنر، مما أسماه "خطرًا جديًا على الأمن القومي الأميركي"، مطالبًا في بيانٍ له الأربعاء، الرئيسَ الأميركيّ جو بايدن "برفع السرية عن معلومات استخباراتية متعلقة بهذا الخطر، كي يتمكن الكونغرس والإدارة والحلفاء من مناقشة الخطوات الضرورية للتصدي لهذا الخطر بشكل علني"، وأضاف تيرنر أنه "شارك المعلومات المتوفرة لديه مع أعضاء الكونغرس بهذا الشأن".

من ناحيته، رد البيت الأبيض مباشرة على تصريحات النائب الجمهوري، فأعرب مستشار الأمن القومي جايك سوليفان عن "فاجأته من إعلان تيرنر قبيل اجتماع مغلق مرتقب، الخميس، سيجمع أفرادًا من وكالات الاستخبارات والدفاع وأعضاء مجموعة الثمانية في الكونغرس المعنية بالاطلاع على المعلومات السرية".

وقال سوليفان، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "كل ما يمكنني أن أقوله هو أنني أركز اليوم على اجتماعي به (تيرنر) وببقية نواب مجموعة الثمانية الخميس. ولست في وضع يمكنني أن أقول فيه أي شيء إضافي من هذا المنبر".

وقال مصدران ومسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" إنّ التهديد مرتبط بروسيا. وأكد أحد المصادر التي اطلعت على المعلومات الاستخبارية أنها "في الواقع؛ قدرة روسية مثيرة للقلق للغاية ومزعزعة للاستقرار، وقد علمنا بها مؤخرًا".