انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يقوم بسحب لواء المظليين من قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، سحب لواء احتياط المظليين من قطاع غزة، ويأتي هذا الإعلان الإسرائيلي، بعد الاعتراف بمقتل رقيب في لواء المظليين وإصابة 9 آخرين بينهم مصابان بجراح خطيرة.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنهم رسميًا، إلى 571 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، منهم 234 قتيلًا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

وفي نهاية يناير 2024؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب أحد ألوية الاحتياط من قطاع غزة، في حين قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن لواء الاحتياط الخامس غادر قطاع غزة في 30 يناير الماضي وأنهى مهمته، وأوضحت أن الانسحاب يأتي في إطار تقليص عدد القوات في القطاع، وفي سياق تقليص القوات على جبهات القتال، قرر جيش الاحتلال تقليص قواته المتمركزة بالمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية.

وخلال أقل من شهر، سحب جيش الاحتلال عدة ألوية من قواته في غزة، من بينها الكتيبة رقم 7107 والفرقة 36 والكتيبة 13 في لواء غولاني.

