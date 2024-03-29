120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتروايح في الأقصى

انت الأن تتابع خبر120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتروايح في الأقصى والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أدى 120 الف مصل الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وفق ما ذكرته دائرة الأوقاق الاسلامية في القدس.



وأدى آلاف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى ونصبت السواتر الحديدية تزامنا مع توافد المصلين للأقصى.



يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى يوميا خلال شهر رمضان الفضيل، وتجبر المصلين بالقوة على إخلاء المسجد بعد صلاة التراويح .