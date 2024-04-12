انت الأن تتابع خبر الشرطة الألمانية تقتحم مؤتمر فلسطين وتقطع الكهرباء عنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت الشرطة الألمانية مكان انعقاد مؤتمر فلسطين في برلين، الجمعة، وقطعت البث المباشر له، ثم قامت بعدها بقطع الكهرباء عن المكان، وأكد حساب المؤتمر في تغريدة على منصة "أكس" أن "الشرطة الألمانية اقتحمت مكان انعقاد المؤتمر وأجبرت (نا) قطع البث المباشر للحدث".

و في تغريدة أخرى قال المنظمون: "اقتحمت الشرطة الألمانية المبنى وطالبتنا بوقف البث المباشر للمؤتمر.على الرغم من قمع الكونغرس الفلسطيني، فإن حب حياة الفلسطينيين سينتصر على حملة الموت التي يمثلها تواطؤ ألمانيا في الإبادة الجماعية".

وذكرت تقارير أن الشرطة الألمانية، التي قالت إنها "تحارب معاداة السامية" قامت باعتقال 3 أشخاص على الأقل في مكان المؤتمر، بينهم ناشطان يهوديان من أجل السلام.

وبعد لحظات من إعلان منظمي "مؤتمر فلسطين" عن موقع انعقاده في برلين، حاصر المئات من رجال الشرطة الألمانية المكان قبل اقتحامه، في وقت قررت السلطات الألمانية، منع الطبيب الجراح الفلسطيني غسان أبو ستة، الذي تم انتخابه مؤخرًا رئيسًا لجامعة غلاسكو الأسكتلندية، من دخول أراضيها، بهدف منعه من المشاركة في المؤتمر.



