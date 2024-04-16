انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيّم المغازي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرةً جديدةً في مخيّم المغازي وسط قطاع غزة، راح ضحيتها 11 شهيدًا وعدد من الجرحى، غالبيتهم أطفال، وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال شن غارات على مخيم المغازي، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيدًا، غالبيتهم أطفال، وإصابة آخرين.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف شمال قطاع غزة، حيث دمر القصف منزلًا لعائلة حسونة في شارع النفق شمال مدينة غزة مكون من أربعة طوابق، ما ألحق أضرارًا بالمنازل المحيطة به، كما نقلت (وفا).

وتواصل قوات الاحتلال إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل الفلسطينيين في بلدة بيت حانون، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع. كما شن طيران الاحتلال غارة شرق حي التفاح في مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته، منازلَ في مخيم النصيرات وأطرافه وسط القطاع، بسلسلة من الغارات العنيفة، كما دمّر الطوابق العلوية الثلاثة من برج فايد في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما شن طيران الاحتلال غارة عنيفة على مدينة خان يونس جنوب القطاع. وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 6 شهداء من حي الأمل غرب المدينة.

وفي وقت سابق، استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مركبات بحي التفاح وسط مدينة غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين وجرح العشرات في غارات إسرائيلية شمال مخيم النصيرات، وقصفت طائرات الاحتلال المسيرة نازحين قرب النصيرات، بينما نسفت قوات الاحتلال بمتفجرات عددا من المنازل السكنية شمال المخيم، كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 15 شهيدًا من مناطق متفرقة بمدينة خان يونس.