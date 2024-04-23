انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة:لا تنازل عن شروط الصفقة والعدو عالق في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام التاعبعة لحركة حماس:200 يوم للحرب على غزة ولا يزال العدو يحاول لملمة عاره ولكنه سيفشل بفضل المقاومة القوية الصلبة، ولا يزال الجيش الهمجي النازي عالقا في رمال غزة.



واضاف أبو عبيدة عبر فيديو تم بثه على قناة التلغرام لكتائب القسام بعد غياب طويل:لن تجدي مسكنتكم وبكاؤكم أمام العالم.

وزاد: إن المقاومة راسخة رسوخ جبال فلسطين، مبينا ان رجال المقاومة يخرجون من كل مكان ويضربون العدو ضربات موجعة وقاتلة.

وتابع:إن ضربات العدو مستمرة طالما تواجد الاحتلال وحكومة نتنياهو الفاشية، منبها أهالي الاسرى أن نتيناهو يراوغ معهم.

وأكد ان حكومة نتنياهو تكذب بإيهام العالم أنه قضى على فصائل المقاومة وتبقّى كتائب رفح، لتحقيق نصر مزوّر أمام العالم.

واوضح ان العدو لا يفلح إلا بقصف المستشفيات والمدارس والتجمعات المدنية لتبييض صورته أمام شعبه.

واشار الى ان كتائب القسام سرايا القدس ورجال المقاومة هزموهم في 60 دقيقة في السابع من أكتوبر.

وقال: إن غزة باقية وهم الراحلون، مبينا ان العلامة الفارقة في المعركة هي صمود الشعب والمقاومة.

وأكد على شروط المقاومة في أي صفقة تبادل وهي خروج الاحتلال من كل قطاع غزة وتبييض سجون الاحتلال من الاسرى الفلسطينيين.

وشدد أبو عبيدة على ان فاتورة الدماء لن تنتهي الا بانتصار غزة والمقاومة.

ودعا جبهة الضفة الغربية إلى الدفاع عن المسجد الاقصى أمام محاولات الاحتلال تهويد القدس والمسجد الاقصى.

وحيّا ابو عبيدة الجماهير الاردنية، قائلا :الاردن منا ونحن منه".