انت الأن تتابع خبر مؤشرات قوية على اجتياح رفح قريباً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، لليوم 201 على التوالي، مخلفا 34,183 شهيدا فلسطينيا، و77,143 جريحاً بحسب حصيلة "صحة غزة" غير النهائية.

وزعمت هيئة البث العبرية ان قوات الاحتلال تستعد لشن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة "قريبا جدا".

وقالت الهيئة نقلا عن مصدرين عسكريين لم تذكر اسمهما، أن قوات الاحتلال ستطلب من أكثر من مليون فلسطيني في رفح النزوح مجددا إلى وسط وجنوبي القطاع.

وجرى استدعاء تعزيزات عسكرية تتضمن ناقلات جند ومدرعات ومدفعية وألوية من قوات الاحتياط، حيث باتت متاخمة على أطراف المدينة، في انتظار الضوء الأخضر.

وتدّعي هيئة البث، إنشاء ممر إنساني وإقامة منطقة آمنة للاجئين تضم مستشفيات، في وقت لا تتوقف منذ أيام آلة القصف الإسرائيلية المكثفة في جنوب القطاع، في مؤشر إضافي على التأهب لمهاجمة المنطقة بريًا واحتلالها مع معبر رفح.