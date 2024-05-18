انت الأن تتابع خبر واشنطن: حماس لن تختفي من غزة وهذا هو الحل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهدف اميركا واسرائيل لإضعاف حركة حماس في غزة، بحيث لا تكون قادرة على شن هجوم عسكري ضد أهداف إسرائيلية.

وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية توصلت إلى حقيقة مفادها أن حركة حماس، لن تختفي من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مؤكدا أنها ستبقى بشكل أو بآخر في غزة.

وأضافت -نقلا عن المسؤول الإسرائيلي- إن الهدف الأميركي هو إضعاف حركة حماس، حتى لا تقوم بهجوم مماثل للذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وصفه.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة بعد انتهاء الحرب، وسط رفض أعضاء حكومته للاقتراح نظرا لكلفته العالية بـ"الدم والمال"، كما قالوا.