انت الأن تتابع خبر شهداء واشتباكات ضارية في جباليا .. بيانات من المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط استمرار العملية العسكرية البرية في المنطقة لليوم السابع على التوالي، قالت كتائب القسام أنها أطلقت صاروخا من نوع "سام 7" تجاه طائرة مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" شمال مخيم جباليا بقطاع غزة.

وأفادت سرايا القدس بأنها فجرت دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة من نوع "برق" في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي يشهد اشتباكات ضارية منذ أيام.

هذا واستشهد 15 فلسطينيا وأصيب 30 آخرين في غارات إسرائيلية على مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى جثامين عشرات الشهداء والجرحى في شوارع مخيم جباليا، مع تواصل القصف على منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا وجباليا البلد.

وأعلن الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن العملية الإسرائيلية المكثفة على جباليا، أسفرت عن تدمير نحو 300 منزل بشكل كامل، واصفا الدمار في المنطقة بـ"الهائل".