نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختيار بديل جوني ديب لأفلام قراصنة الكاريبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب الفنان الشاب أوستن بتلر لحصد دور القرصان جاك سبارو، في نسخة سينمائية معاد صناعتها من سلسلة قراصنة الكاريبي الشهيرة.

ووفق ديد لاين، سيجسد بتلر دور البطولة في الفيلم، كبديل للنجم جوني ديب الذي رفض طلب ديزني بالعودة للسلسلة.

وكان قد نفى النجم الكبير جوني ديب ما تردد من شائعات بشأن اعتزاله التمثيل في الفترة الماضية بعد فشل فيلمه الاخير المستوحى من قصة حياة أحد ملوك فرنسا.

ووفق ديلي ميل، في الوقت الحالي يصب جوني ديب تركيزه بشكل أكبر على نمط حياة أكثر هدوء، مع انتقاء اكثر لاعماله السينماية.

وعاد النجم جوني ديب للمشاركة كوجه اعلاني في حملة دعائية لماركة Dior، وأحد انواع العطور التي تنتجها الماركة الشهيرة.

هذا النوع من العطور الذي يطلق عليه اسم Sauvage، كان جوني ديب الوجه الإعلاني الرسمي له، قبل أن يتم استبعاده رسميا بسبب ازمة قضية طلاقها من أمبر هرد، التي حصل في النهاية منها على رد اعتبار وتعويض.

أحدث أفلام "ديب"

وكان قد عاد جوني ديب من جديد للسينما، عبر فيلم جديد بعنوان Jeanne du Barry، تدور أحداثه التاريخية في اطار من السيرة الذاتية.

والفيلم الجديد للنجم جوني ديب Jeanne du Barry، هو فيلم سيرة ذاتية يجسد به ديب دور الملك لويس السادس عشر.

الفيلم من اخراج مايوين ويشارك في بطولته، مخرجته مايوين في دور مادام دو باري، وبينيامين لافيرني، ولويس جاريل، وبير ريشار، وميلفيل بوبو، وباسكال جريجوري.

الفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض في انحاء العالم، خلال عام 2023 الجاري، وهو من الأعمال السينمائية المميزة التي ستشهد عودة قوية لجوني ديب.

عودة بعد غياب

ويترقب عشاق النجم الكبير جوني ديب عودته المرتقبة لعالم السينما، بعد سنوات قضاها بعيدا عن الاضواء، بسبب تعرضه للنبذ من صناع السينما في هوليوود بسبب قضية طلاقه من أمبر هرد التي استمرت لعدة سنوات.