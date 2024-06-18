نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بعد إصابته.. موقف مبابي من المشاركة في مباراة فرنسا المقبلة بـ "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة RMC الفرنسية، موقف كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا من المشاركة في المباراة المقبلة أمام هولندا بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع الديوك أمس.

وتعرض اللاعب الفرنسي لإصابة قوية في الوجه خلال مشاركته في مباراة بلاده على النمسا أمس، والتي انتهت بفوز الديوك بهدف نظيف.

وجاءت الإصابة نتيجة اصطدام رأس مبابي مع كتف كيفن دانسو لاعب النمسا، أدى لإصابته بنزيف في أنفه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب دوسلدورف أرينا.

موقف مبابي من المشاركة أمام هولندا

أوضحت القناة الفرنسية، أن كيليان مبابي يعاني من كسر في الأنف ولكن لا توجد عملية جراحية، كان هذا هو الخوف.

وشددت، الفحوصات مطمئنة بمعنى أنه سيرتدي قناعًا ويمكنه نظريًا اللعب مرة أخرى يوم الجمعة.

ومن المحتمل أن يغيب أمام هولندا يوم الجمعة، إذا لم تكن هُناك أي مفاجأة ولا يوجد حتى الآن قرار بشأن المباراة الثالثة.