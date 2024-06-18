نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبو الكرة المصرية تحديدًا الأهلي والزمالك مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي. يحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري حتى الآن برصيد 56 نقطة بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 42 نقطة. وجاء الأهلي قي المركز الخامس برصيد 36 نقطة ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة. يتم نقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على حقوق إذاعة بطولة الدوري المحلي في الموسم الحالي. يستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري المصري اليوم: سموحة والداخلية: الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

الساعة 4 مساء بتوقيت مصر الاتحاد السكندري والأهلي: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

الساعة 7 مساء بتوقيت مصر زد إف سي وفاركو: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر